Смарт-часы Garmin теперь могут работать «бесконечно» долго

Смарт-часы Garmin теперь могут работать «бесконечно» долгоА еще у них есть фонарик
Компания Garmin выпустила свои новейшие смарт-часы Instinct 2X Solar, которые обеспечивают неограниченное время автономной работы при использовании солнечной батареи. Но это не все их нововведения.
Фото: Garmin
Прочные смарт-часы разработаны для работы в суровых условиях и оснащены монохромным MIP-дисплеем с разрешением 176 x 176 пикселей, который хорошо работает как в условиях яркого освещения, так и в условиях недостаточной освещенности.
Часы обеспечивают мониторинг сердечного ритма на запястье, отслеживание сна, пульсоксиметр и отслеживают различные виды деятельности, такие как ходьба, бег, езда на велосипеде, силовые тренировки, плавание и другие.
Часы также поддерживают бесконтактную оплату.
При этом версия «Tactical» также включает в себя светодиодный фонарь, который может светиться белым или зеленым цветом.
Цена Instinct 2X Solar составляет $449,99, а Tactical Edition - $499,99.