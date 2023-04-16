Смарт-часы Garmin теперь могут работать «бесконечно» долго

Прочные смарт-часы разработаны для работы в суровых условиях и оснащены монохромным MIP-дисплеем с разрешением 176 x 176 пикселей, который хорошо работает как в условиях яркого освещения, так и в условиях недостаточной освещенности.

Часы обеспечивают мониторинг сердечного ритма на запястье, отслеживание сна, пульсоксиметр и отслеживают различные виды деятельности, такие как ходьба, бег, езда на велосипеде, силовые тренировки, плавание и другие.

Часы также поддерживают бесконтактную оплату.