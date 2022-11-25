Смертельную болезнь сердца теперь можно узнать по анализу крови

Это заболевание характеризуется воспалением в сердечной мышце и часто вызывается вирусными или бактериальными инфекциями. Первые симптомы миокардита могут быть неясными - усталость, одышка, легкая лихорадка - и могут привести к смертельному сердечному приступу в считанные дни, если не поставить диагноз и не начать лечение.

Современные средства диагностики миокардита могут дать не совсем точные подсказки. Анализ крови также часто используется для отслеживания общих воспалительных маркеров, которые могут указывать на миокардит. Однако в настоящее время золотым стандартом окончательной диагностики миокардита является биопсия ткани сердца. Она проводится редко.

Новое исследование было сосредоточено на Т-клетках, важнейшем типе иммунных клеток. Было обнаружено, что при воспалении сердца Т-клетки, циркулирующие в кровотоке, могут экспрессировать молекулу cMet. Считается, что эти Т-клетки, экспрессирующие cMet, играют определенную роль в развитии миокардита, и отслеживание их уровня в анализе крови может прямо указать на наличие воспаления сердечной ткани.

Пока исследование было подтверждено только на небольшой когорте из 34 пациентов с миокардитом. Уровень экспрессирующих cMet Т-клеток в их крови был значительно выше, чем в контрольной группе здоровых людей и в группе пациентов, перенесших инфаркт.

Этот потенциальный анализ крови может дать врачам инструмент, который позволит выявлять пациентов до развития сердечной недостаточности. По словам исследователей, если следующие этапы исследования будут успешными, новый анализ крови может стать клинически доступным в течение года или двух.

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