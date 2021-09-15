Смола оказалась противовирусным средством

Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и сотрудники НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева с помощью тестов выяснили, как производные смоляной кислоты влияют на вирусы. Оказалось, что смола помогает бороться с заражёнными вирусом клетками.

Для проведения эксперимента они взяли вирус гриппа A/California/7/09 (H1N1pdm09), поместив его в здоровые клетки в разных дозах. После этого, через 2,5 часа, клетки обработали препаратами, содержащими соединения смоляных кислот. Выяснилось, что такие лекарства оказывают противовирусное воздействие на организм, а одна из кислот (абиетиновая кислота) разрушает злокачественные опухолевые клетки в носоглотке.