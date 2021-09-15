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Смола оказалась противовирусным средством

Из смоляных кислот могут создать эффективные препараты
"Научная Россия" опубликовала первые результаты экспериментов российских учёных по воздействию смоляных кислот на вирус гриппа.
Смола оказалась противовирусным средством

Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и сотрудники НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева с помощью тестов выяснили, как производные смоляной кислоты влияют на вирусы. Оказалось, что смола помогает бороться с заражёнными вирусом клетками.

Для проведения эксперимента они взяли вирус гриппа A/California/7/09 (H1N1pdm09), поместив его в здоровые клетки в разных дозах. После этого, через 2,5 часа, клетки обработали препаратами, содержащими соединения смоляных кислот. Выяснилось, что такие лекарства оказывают противовирусное воздействие на организм, а одна из кислот (абиетиновая кислота) разрушает злокачественные опухолевые клетки в носоглотке.

Смола оказалась противовирусным средством

Учёные также планируют и дальше исследовать влияние различных природных веществ (дитерпены и тритерпены) на борьбу с вирусами и микробами.