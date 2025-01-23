Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 января 2025, 17:15
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Снижение стресса и не только: к чему приводит отказ от телевизора на месяц

Это может быть очень полезным экспериментом
По данным Statista, среднестатистический человек старше 15 лет проводит перед телевизором не менее трёх часов в день, а пожилые — четыре часа и больше. При этом учёные связывают просмотр ТВ запоем с депрессией, тревогой, бессонницей и стрессом.
Снижение стресса и не только: к чему приводит отказ от телевизора на месяц
© Harvard Health

Издание Eat This, Not That поговорило с двумя людьми, которые решили исключить телевизор из своей повседневной жизни. Они рассказали, что в их жизни благодаря этому изменилось.

Улучшение режима сна. Даниэль Йейтс, эксперт по моде и соучредитель Headcovers Unlimited, заметила это уже спустя несколько дней отказа от телевизора. Она стала засыпать быстрее, а просыпаться естественным образом в 6 утра, чувствуя себя отдохнувшей.

Увеличение физической активности. Арсен Мисакян, основатель LAXcar, без телевизора стал двигаться больше. Он признаётся также, что отказ от просмотра ТВ-программ дал ему возможность регулярно заниматься спортом, готовить здоровую пищу, обращать внимание на самочувствие. У него было больше энергии, он чувствовал себя сильнее и выработал долгосрочные полезные привычки.

Больше энергии. И Йейтс, и Мисакян сообщили, что энергии у них стало гораздо больше после отказа от телевизора.

Снижение стресса и не только: к чему приводит отказ от телевизора на месяц
© Shutterstock

Улучшение пищевых привычек. Приготовление пищи стало более осознанным без телевизора. Мисакян благодаря этому начал готовить более полезные блюда и обращать внимание на то, как он себя чувствует.

Снижение уровня стресса. Разум без просмотра телевизора стал спокойнее, отмечает Мисакян. У него также повысилось настроение, он меньше стал тревожиться в целом и больше времени уделять семье и друзьям.

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