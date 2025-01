Снижение стресса и не только: к чему приводит отказ от телевизора на месяц

Издание Eat This, Not That поговорило с двумя людьми, которые решили исключить телевизор из своей повседневной жизни. Они рассказали, что в их жизни благодаря этому изменилось.

Улучшение режима сна. Даниэль Йейтс, эксперт по моде и соучредитель Headcovers Unlimited, заметила это уже спустя несколько дней отказа от телевизора. Она стала засыпать быстрее, а просыпаться естественным образом в 6 утра, чувствуя себя отдохнувшей.

Увеличение физической активности. Арсен Мисакян, основатель LAXcar, без телевизора стал двигаться больше. Он признаётся также, что отказ от просмотра ТВ-программ дал ему возможность регулярно заниматься спортом, готовить здоровую пищу, обращать внимание на самочувствие. У него было больше энергии, он чувствовал себя сильнее и выработал долгосрочные полезные привычки.

Больше энергии. И Йейтс, и Мисакян сообщили, что энергии у них стало гораздо больше после отказа от телевизора.