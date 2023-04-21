Снотворные способны вылечить или замедлить болезнь Альцгеймера

В исследовании приняли участие 38 человек в возрасте от 45 до 65 лет, которые перед сном принимали либо меньшую дозу суворексанта, либо большую дозу суворексанта, либо плацебо.

Каждые два часа в течение 36 часов у участников брали пробы спинномозговой жидкости для измерения изменений в уровнях амилоида и тау. У тех, кто принимал более высокую дозу суворексанта, уровень амилоида снизился на 10%-20%, а уровень гиперфосфорилированного тау - на 10%-15%, по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Данное исследование является "доказательством концепции" того, что препараты для сна потенциально могут замедлить или остановить прогрессирование болезни Альцгеймера, но для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.

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