Собака заразилась оспой обезьян от своих хозяев

Оспа обезьян обычно передаётся от человека к человеку через прямой контакт с инфекционной сыпью или биологическими жидкостями. Вирус также может передаваться через выделения из дыхательных путей при длительном контакте лицом к лицу или во время интимного физического контакта, такого как поцелуи, объятия или секс.

Согласно отчёту Lancet, потенциальный случай передачи вируса от человека к собаке был обнаружен у 4-летней итальянской борзой через 12 дней после того, как у её владельцев появились симптомы оспы обезьян. У пса обнаружили поражения на коже и слизистых оболочках, пустулы на животе и анальную язву.

Исследователи рассказала, что собака принадлежала двум мужчинам, которые состояли в отношениях друг с другом. Пара сообщила, что они позволяли своему спать с ними в постели.