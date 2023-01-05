Собираетесь в путешествие? Лучше уезжайте подальше от дома: это сделает вас здоровее

Принимали участие в этом исследовании жители Англии. В частности, те, кто проживает в северной части Англии, где показатели здоровья у людей хуже, чем в остальной части страны. Кроме того, там есть проблемы и с доступностью транспорта.

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