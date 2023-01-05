Собираетесь в путешествие? Лучше уезжайте подальше от дома: это сделает вас здоровее

Собираетесь в путешествие? Лучше уезжайте подальше от дома: это сделает вас здоровееА ещё играет роль частота таких поездок
Британские учёные из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что люди, которые чаще путешествуют за пределы своего района, чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто уезжает не так далеко от дома. Результаты этого исследования опубликованы были в научном издании Transport & Health.
Фото: GHP
Известно, что люди, которые регулярно куда-то уезжают на расстояние более 15 миль (примерно 24 км) от дома, чаще сообщают о том, что у них хорошее здоровье. Связано это с тем, что у таких путешественников больше шансов во время поездок встретить семью и друзей.
Принимали участие в этом исследовании жители Англии. В частности, те, кто проживает в северной части Англии, где показатели здоровья у людей хуже, чем в остальной части страны. Кроме того, там есть проблемы и с доступностью транспорта.
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