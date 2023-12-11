Собственный токсин организма, формальдегид, стал ключом к пониманию старения и рака

Собственный токсин организма, формальдегид, стал ключом к пониманию старения и ракаДа, ваш организм производит его сам
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что формальдегид, известный канцероген, содержащийся в различных средах, естественным образом вырабатывается в человеческом организме.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Исследование, опубликованное в журнале Science, предполагает, что этот токсин играет важнейшую роль в регулировании эпигенетических изменений, влияющих на экспрессию генов. Хотя большие дозы формальдегида уже давно ассоциируются с повреждением ДНК, исследователи обнаружили, что небольшие количества этого токсина в организме нарушают метилирование ДНК - общий эпигенетический механизм.
Избыток формальдегида может подавлять способность организма контролировать экспрессию генов, что потенциально может привести к раку. Исследование проливает свет на запутанную взаимосвязь между формальдегидом, генетикой и старением, подчеркивая необходимость дальнейших исследований для изучения биомаркеров и потенциальных рисков для здоровья.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.