Собственный токсин организма, формальдегид, стал ключом к пониманию старения и рака

Исследование, опубликованное в журнале Science, предполагает, что этот токсин играет важнейшую роль в регулировании эпигенетических изменений, влияющих на экспрессию генов. Хотя большие дозы формальдегида уже давно ассоциируются с повреждением ДНК, исследователи обнаружили, что небольшие количества этого токсина в организме нарушают метилирование ДНК - общий эпигенетический механизм.

Избыток формальдегида может подавлять способность организма контролировать экспрессию генов, что потенциально может привести к раку. Исследование проливает свет на запутанную взаимосвязь между формальдегидом, генетикой и старением, подчеркивая необходимость дальнейших исследований для изучения биомаркеров и потенциальных рисков для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.