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Социальная изоляция оказалась одной из причин смерти пожилых людей

Об этом свидетельствуют результаты исследования учёных Йельского университета
Американские учёные выяснили, что пожилые люди, у которых мало социальных связей, после выписки из больницы имеют больше шансов стать инвалидами или умереть, сообщает издание Medical Express.
Социальная изоляция оказалась одной из причин смерти пожилых людей

Так, по итогам исследования, утверждает автор, люди старше 65 лет, у которых мало знакомых, чаще теряют способность самостоятельно ходить и одеваться, чем те, кто часто проводит время с друзьями или семьёй. Учёные также выяснили, что после выписки из отделения интенсивной терапии пожилые, которые почти не общаются с другими, умирают в 3-5 раз быстрее остальных.

Данные для исследования собирались у самих пациентов, которые пережили госпитализацию и находились в больнице с 2011 по 2018 год. Их спрашивали о социальном взаимодействии с другими людьми. Уровень социальной изоляции оценивался по шкале от 0 до 6.

Социальная изоляция оказалась одной из причин смерти пожилых людей

Выяснилось, что чем больше пожилой человек был изолирован от других, тем выше был риск смерти и функциональной инвалидности. У тех, кто получил оценку 6 баллов, в течение года после поступления в больницу вероятность смерти повышалась на 119 процентов, а потери возможности двигаться - на 50 процентов.

Поэтому врач Лорен Э. Ферранте предложила определять среди пациентов тех, у кого нет социальных связей, и направлять их в программы оказания поддержки социально изолированным людям.