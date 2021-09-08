Социальная изоляция оказалась одной из причин смерти пожилых людей

Так, по итогам исследования, утверждает автор, люди старше 65 лет, у которых мало знакомых, чаще теряют способность самостоятельно ходить и одеваться, чем те, кто часто проводит время с друзьями или семьёй. Учёные также выяснили, что после выписки из отделения интенсивной терапии пожилые, которые почти не общаются с другими, умирают в 3-5 раз быстрее остальных.

Данные для исследования собирались у самих пациентов, которые пережили госпитализацию и находились в больнице с 2011 по 2018 год. Их спрашивали о социальном взаимодействии с другими людьми. Уровень социальной изоляции оценивался по шкале от 0 до 6.