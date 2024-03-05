Соцсети оказались причиной, по которой люди идут на косметические процедуры

Новое исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Чобанаяна и Аведисиана Бостонского университета, показало, что время, проведённое в социальных сетях, и использование приложений для редактирования фотографий, связаны с желанием человека пройти косметические процедуры. Вероятно, это также привело к увеличению количества посещений косметологов во время пандемии COVID-19.

Также эксперты заметили, что люди, которые следили за знаменитостями и влиятельными лицами и общались с ними в социальных сетях, были подписаны на аккаунты пластической хирургии, дерматологии и т. п., демонстрирующие результаты косметических процедур, чаще хотели пройти какие-либо косметические процедуры.

Обнаружили учёные и связь между использованием приложений для редактирования фотографий, таких как FaceTune, Lightroom или SnapSeed, перед публикацией селфи в соцсетях и мыслями о хирургической или нехирургической косметической процедуре.

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