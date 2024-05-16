Соединение K11777 показало потенциал в борьбе с гепатитом Е

K11777, проходящий клинические испытания в отношении других вирусов, таких как SARS-CoV-2, предотвращает заражение клеток вирусом гепатита Е (HEV) путем ингибирования катепсинов - белков, необходимых для вирусной репликации.

Исследование, опубликованное в журнале Hepatology, показало, что K11777 блокирует катепсин L от расщепления вирусного капсида, эффективно задерживая вирус внутри его оболочки. Это предотвращает заражение клеток печени человека вирусом HEV. Ведущий автор исследования Мара Клён подчеркнула, что, несмотря на необходимость дальнейших исследований, это открытие знаменует собой значительный шаг на пути к потенциальному лечению гепатита Е.

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