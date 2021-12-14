Соевый соус оказался способен вызвать ожирение, инсульт и гипертонию

Оказалось, что причиной всех проблем был соевый соус. В неделю семья обычно расходовала одну бутылку этого соуса. В то же время как только все члены семьи перешли на более лёгкую диеты, исключили из рациона все приправы и соевый соус, начали добавлять в пищу вместо соуса простую соль, их заболевания постепенно исчезли. Кроме этого, пациенты не забывали про физическую активность и приём лекарств.

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