Соевый соус оказался способен вызвать ожирение, инсульт и гипертонию

Соевый соус оказался способен вызвать ожирение, инсульт и гипертониюПоэтому им важно не злоупотреблять
Как отметил Чэнь Цзэчжэнь, заместитель главврача провинциальной больницы традиционной китайской медицины, в его практике было немало случаев, когда из-за соевого соуса люди попадали в больницу с такими заболеваниями, как гиперурикемия, поражение почек, гипертония. Один из примеров - семья из четырёх человек, где пациентка приобрела ожирение печени, лишний вес, её отец - гипертонию и впоследствии инсульт, братья - приступы головокружения, повышенное давление, гиперурикемию, при этом у старшего брата возникли проблемы с почками.
Оказалось, что причиной всех проблем был соевый соус. В неделю семья обычно расходовала одну бутылку этого соуса. В то же время как только все члены семьи перешли на более лёгкую диеты, исключили из рациона все приправы и соевый соус, начали добавлять в пищу вместо соуса простую соль, их заболевания постепенно исчезли. Кроме этого, пациенты не забывали про физическую активность и приём лекарств.
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