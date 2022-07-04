Солнцезащитные очки могут навредить здоровью. Вот как выбрать безопасные

Солнцезащитные очки могут навредить здоровью. Вот как выбрать безопасныеНужно обращать внимание на пять моментов
Солнцезащитные очки в целом всё же полезны для здоровья глаз. Но так можно сказать лишь о некоторых моделях, которые соответствуют медицинским требованиям.
Вообще солнцезащитные очки нужны для того, чтобы защитить глаза от ультрафиолетовых лучей. Но если приобрести такие очки в обычном магазине, то они, скорее всего, лишь навредят здоровью. К примеру, слишком тёмные очки, которые совсем не блокируют солнечные лучи, способны сильно навредить глазам. Дело в том, что из-за тёмных линз зрачок глаза расширяется, а это приводит к тому, что в глаза попадает больше света.
Чтобы правильно выбрать солнцезащитные очки, нужно помнить о пяти пунктах.
Уровень защиты у них должен составлять UV400. Это считается оптимальным вариантом для лучей, длина которых равняется 400 нанометрам.
У очков должны быть широкие дужки. Это позволит защитить глаза от рассеянного света.
Цветные линзы изменяют восприятие человеком окружающего мира. Слабее всего в этом плане влияют зелёные, серые, коричневые линзы, а сильнее всего - оранжевые, жёлтые. Причём два последних варианта также хуже защищают глаза и повышают контрастность.
Линзы оранжевого цвета - для спорта. В них можно тренироваться на свежем воздухе.
Очки должны подходить по размеру. Необходимо обратить внимание на то, чтобы дужки или носоупоры не давили.
Для детей при этом нужно выбирать специальные солнцезащитные очки. Они должны быть чёрного либо коричневого цвета, полностью закрывать глаза, категория их защиты должна быть не ниже второй, на них должна быть пометка UV400. Кроме того, важно, чтобы детские очки сидели удобно, были небьющимися и в целом подходили ребёнку по размеру.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.