Солнцезащитные очки могут навредить здоровью. Вот как выбрать безопасные

Солнцезащитные очки в целом всё же полезны для здоровья глаз. Но так можно сказать лишь о некоторых моделях, которые соответствуют медицинским требованиям.

Вообще солнцезащитные очки нужны для того, чтобы защитить глаза от ультрафиолетовых лучей. Но если приобрести такие очки в обычном магазине, то они, скорее всего, лишь навредят здоровью. К примеру, слишком тёмные очки, которые совсем не блокируют солнечные лучи, способны сильно навредить глазам. Дело в том, что из-за тёмных линз зрачок глаза расширяется, а это приводит к тому, что в глаза попадает больше света.