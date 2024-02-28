Солнечный свет и сигаретный дым оказались причинами преждевременного старения кожи

Под руководством Роксаны Пулио, профессора фармацевтического факультета, и Патрика Дж. Рошетта, профессора медицинского факультета, специалисты протестировали несколько комбинаций и уровней воздействия ультрафиолета и дыма от сигарет на заменители кожи.

Имитируя реальные условия воздействия этих веществ, команда учёных обнаружила вредную комбинацию на структурном и молекулярном уровнях кожи.