Солнечный свет снизил риск тяжёлого течения коронавируса и смерти от инфекции

Чтобы исключить влияние на течение заболевания и смерть от него других факторов (хронические болезни, избыточный вес, пожилой возраст), учёные выявили "генетически предсказанный" уровень витамина D в организме испытуемых (всего их было почти 500 тысяч человек, все - жители Великобритании). Затем они определили, каков был уровень солнечного изучения в местности, где человек проживал. Важно, что определялся этот показатель индивидуально для каждого участника. После соотнесения двух значений выяснилось, что уровень витамина D от солнечных лучей был в три раза сильнее связан с количеством этого витамина в крови по сравнению с уровнем, "предсказанным генетически".

Кроме того, ультрафиолетовое излучение в тех местах, где проживали участники исследования, было значительно связано с госпитализацией и смертельным исходом. Это ещё не окончательные выводы - дополнительные исследования ещё будут проводиться.

Профессор Лина Згага и доктор Сюэ Ли добавляют, что с наступлением холодов и приближением зимы рекомендуется добавлять витамин D в меню. Это потенциально защитит от COVID-19.