Сон в выходные дни на 20% снизил риск сердечных заболеваний

В ходе исследования были проанализированы данные 90 903 участников проекта UK Biobank, оценивались их режимы сна и последующее состояние здоровья сердца на протяжении почти 14 лет. Участники были разделены в зависимости от количества дополнительного сна, который они получали в выходные дни. У тех, кто находился в верхнем «квартиле» и имел наибольшее количество «компенсаторного сна», риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже, чем у тех, кто находился в нижнем «квартиле». Среди тех, кто регулярно испытывал недостаток сна, польза от дополнительного сна в выходные дни была еще более выраженной, снижая риск сердечных заболеваний на 20%.

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