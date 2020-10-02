Фитнес и здоровье
Сегодня 18:59
Sony выпустила ремешок для превращения обычных часов в «умные»
У ремешка есть дисплей
Сегодня Sony выпустила третье поколение смарт-ремешка Wena 3. Он позволяет превратить обычные часы в «умные».
Ремешок вышел в трёх разных вариантах: из кожи, металла и силикона. Sony сама спроектировала антенны, электронные компоненты и плату для ремешка, чтобы убедиться, что всё влезает в изделие.
Устройство имеет дисплей, который получил водозащиту и может выдержать падение с высоты почти в метр. На этот экран выводится та же информация, что и у современных «умных» браслетов, то есть различные уведомления, время, дата, количество шагов.
Ремешок оснащён акселерометром и датчиком частоты сердечных сокращений. Устройство может даже отслеживать данные о сне владельца. Ремешок способен работать на одном заряде неделю.
Металлический вариант Sony Wena 3 оценён в $314, кожаный — $285, а силиконовый — $228.