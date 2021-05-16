Sony выпустит первые за шесть лет умные часы

Судя по сообщению, подразделение, занимавшееся умными ремешками Sony Wena, может объединиться с проектом Xperia. Не исключено, что компания в результате такой коллаборации выпустит умные часы Xperia Watch. Впрочем, они могут называться и Sony SmartWatch 4, как и должен называться преемник SmartWatch 3, вышедших в 2014 году.

Идея выпустить часы под узнаваемой маркой Xperia кажется хорошей. Потенциальное устройство с новейшей ОС Wear могло бы хорошо продаваться. Но это лишь предположения, будем ждать более конкретной информации.