Сопли бывают разных цветов. Что это может рассказать о состоянии организма

Сопли бывают разных цветов. Что это может рассказать о состоянии организмаИ когда следует беспокоиться
Возможно, вы не задумывались, но цвет соплей может многое рассказать вам и вашему врачу о том, что происходит в вашем организме.
Фото: Flickr
Издание Science Alert поделилось информацией об этом. Цвета можно посмотреть на англоязычном графике ниже.
1. Прозрачный.
Говорит о норме, если выделений немного. Тогда это может свидетельствовать об аллергии или простуде.
2. Белый.
Может быть следствием назальной инфекции, аллергии или обезвоживания.
3. Жёлтый.
Такой цвет соплям дают мёртвые клетки крови. В этом случае необязательно бежать к доктору, но вы можете чувствовать себя больным.
4. Зелёный.
Ваша иммунная система работает на пределе. В соплях очень много мёртвых клеток и прочих частиц. Если такой цвет сохраняется дольше 12 дней, следует обратиться к врачу, так как это может свидетельствовать о синусите.
5. Розовый/красный.
Слизистая может быть повреждена, раздражена и высушена. Это значит, что в соплях есть кровь.
6. Коричневый.
Такой цвет получается от засохшей крови. Если вы ещё и откашливаете такую же слизь, это может быть бронхит. Кроме того, сопли могут быть странного цвета, если вы дышали чем-то грязным.
7. Чёрный.
Это может говорить о грибковой инфекции. Если дело не в курении или приёме наркотиков, следует как можно быстрее посетить врача.
Science Alert
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.