Сопли бывают разных цветов. Что это может рассказать о состоянии организма

Издание Science Alert поделилось информацией об этом. Цвета можно посмотреть на англоязычном графике ниже.

1. Прозрачный.

Говорит о норме, если выделений немного. Тогда это может свидетельствовать об аллергии или простуде.

2. Белый.

Может быть следствием назальной инфекции, аллергии или обезвоживания.

3. Жёлтый.

Такой цвет соплям дают мёртвые клетки крови. В этом случае необязательно бежать к доктору, но вы можете чувствовать себя больным.

4. Зелёный.

Ваша иммунная система работает на пределе. В соплях очень много мёртвых клеток и прочих частиц. Если такой цвет сохраняется дольше 12 дней, следует обратиться к врачу, так как это может свидетельствовать о синусите.

5. Розовый/красный.

Слизистая может быть повреждена, раздражена и высушена. Это значит, что в соплях есть кровь.

6. Коричневый.

Такой цвет получается от засохшей крови. Если вы ещё и откашливаете такую же слизь, это может быть бронхит. Кроме того, сопли могут быть странного цвета, если вы дышали чем-то грязным.

7. Чёрный.

Это может говорить о грибковой инфекции. Если дело не в курении или приёме наркотиков, следует как можно быстрее посетить врача.