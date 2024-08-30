Состояние простаты и болезнь Альцгеймера оказались связаны: что нужно знать

АДТ снижает уровень тестостерона для лечения рака, но тестостерон также имеет решающее значение для регулирования метаболизма амилоидов. Без него, считают ученые, могут накапливаться амилоидные бляшки, которые связаны с болезнью Альцгеймера. Доктор Цинь Ванг и ее команда исследовали, является ли эта связь следствием самой гормональной терапии или гиперактивного иммунного ответа.

На животных моделях они обнаружили, что АДТ приводит к усилению воспаления в мозге и повреждает гематоэнцефалический барьер, что позволяет иммунным клеткам проникать внутрь и усугублять когнитивное снижение. Интересно, что лечение этих моделей натализумабом, препаратом для лечения рассеянного склероза, уменьшало эту «иммунную инфильтрацию», улучшало целостность гематоэнцефалического барьера и уменьшало воспаление, тем самым улучшая когнитивные функции.

Этот прорыв позволяет предположить, что воздействие на иммунный ответ, а не только на амилоидные бляшки, может снизить риск развития болезни Альцгеймера у пациентов с раком простаты, проходящих курс АДТ.

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