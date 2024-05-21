Состояние сердца оказалось важно для психического здоровья

Изучение взаимодействия между сердцем, другими органами и мозгом поможет в дальнейшем разработать более эффективные методы лечения, например, тревоги.

Клетки головного мозга контролируют состояние сердца. В некоторых частях мозга более 1 из 3 нервных клеток влияет на сердечный ритм, отметили Таллон-Бодри и её коллеги в 2019 году в журнале Neuroscience. Одна из этих частей мозга — энторинальная кора — играет роль в работе памяти и системы навигации.

Мозг командует сердцем. Но это далеко не всё. Учёные обнаружили, что информация, исходящая от сердца, может влиять и на наш мозг, и на наше поведение.

Каждый удар сердца — это небольшой сигнал для мозга. Он вызывает у него надёжную и измеримую нервную реакцию, которую специалисты называют реакцией, вызванной сердцебиением, или HER. Оказывается, это может влиять на то, то мы видим во внешнем мире. В ходе одного исследования с участием 17 человек выяснилось, что такие сигналы от сердца помогли обострить зрение.