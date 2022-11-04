Советы врачей, как дольше выглядеть моложе

Советы врачей, как дольше выглядеть моложеНа кожу действуют и внутренние, и внешние факторы
Издание Eat this, not that! опросило экспертов и узнало, что сделать, чтобы кожа дольше выглядела моложе.
1. Антиоксиданты могут помочь.
Диетологи утверждают, что включение антиоксидантов в рацион — один из лучших способов улучшить внешний вид кожи. Антиоксиданты в больших количествах содержатся в свежих ягодах и фруктах, в частности в облепихе, чернике, винограде, клюкве, рябине, смородине, гранатах. Богаты антиоксидантами орехи, некоторые овощи и бобы.
2. Бросить курить.
Сигаретный дым очень вреден, и не только для вида кожи.
3. Перестать есть сахар.
Специалисты считают, что сахар увеличивает количество прыщей, способствует появлению морщин, развитию тёмных пятен и т.д.
4. Следует есть больше белка.
Лучшими источниками белка являются курица, рыба, яйца, творог, арахисовое масло, чечевица и т. д.
5. Ухаживать за кожей.
Да, это было ожидаемо. Лучше выбирать натуральные уходовые средства.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.