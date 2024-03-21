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Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 марта 2024, 20:55
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Современное питание оказалось вредным для бактерий кишечника

Так называемая “индустриальная диета”
Согласно новому исследованию, наше современное индустриальное питание негативно сказывается на здоровье кишечника. Исследование показало, что мы теряем важнейшие бактерии, необходимые для переработки клетчатки — ключевого компонента сбалансированного микробиома кишечника.

Клетчатка, содержащаяся в растениях, хорошо известна тем, что способствует здоровью кишечника. Она служит источником пищи для наших кишечных бактерий — сложной экосистемы микробов, имеющих решающее значение для пищеварения и общего здоровья. Однако исследование, опубликованное в журнале Science, выявило важную проблему: особый вид бактерий, разлагающих клетчатку, — Ruminococcus — исчезает из кишечника людей, живущих в промышленно развитых обществах.

Руминококки играют главную роль в нашем кишечнике. Эти бактерии обладают специализированными ферментами, которые расщепляют жесткие целлюлозные волокна в нашей пище. В результате расщепления образуются более мелкие, легкоусвояемые сахара, которые питают все сообщество микробиома кишечника.

Исследовательская группа заметила разительную разницу в присутствии Ruminococcus в разных популяциях. Эти бактерии процветали в сообществах охотников-собирателей и сельских жителей, где в рационе естественным образом много клетчатки. И наоборот, у людей из индустриально развитых обществ с их типичным потреблением переработанной пищи с низким содержанием клетчатки наблюдалось значительное снижение или полное отсутствие Ruminococcus, что не лучшим образом сказывается на здоровье человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.