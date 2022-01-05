Создан анализ крови, определяющий, распространился ли рак по организму человека

Новый анализ крови, который создали британские учёные, позволяет определить наличие рака и выяснить, на какой стадии находится болезнь.

В ходе тестирования нового метода оказалось, что он помог выявить метастатический рак у 94% из 300 человек, участвующих в эксперименте.