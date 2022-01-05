Создан анализ крови, определяющий, распространился ли рак по организму человека

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Создан анализ крови, определяющий, распространился ли рак по организму человекаЕго разработали учёные из Оксфордского университета
Учёные, которые занимаются исследованием онкологических заболеваний, создали новый способ диагностики рака. Сделать это можно теперь при помощи анализа крови. Подробнее - в статье издания BBC Science Focus Magazine.
Новый анализ крови, который создали британские учёные, позволяет определить наличие рака и выяснить, на какой стадии находится болезнь.
В ходе тестирования нового метода оказалось, что он помог выявить метастатический рак у 94% из 300 человек, участвующих в эксперименте.
В новом анализе крови применяется метод, направленный на выявление в крови биомаркеров - метаболитов. По набору этих веществ и определяется наличие в организме человека рака. Также тест определяет, успел ли рак уже распространиться по организму пациента.
Источник: BBC Science Focus Magazine