Создан анализ крови, по которому можно определить уровень тревоги у человека

В ходе анализа исследоваться будут биомаркеры человека. Они могут со временем меняться, поэтому тест также поможет спрогнозировать риск появления у пациента высокого уровня тревоги в будущем и влияние на это различных факторов. В том числе гормональных изменений.

Разработанный учёными новый тест может использоваться в сочетании с другими анализами крови.

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