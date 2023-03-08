Фитнес и здоровье
18:52, 08 марта 2023
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Создан анализ крови, по которому можно определить уровень тревоги у человека

Его разработали американские учёные

Благодаря анализу крови, созданному специалистами из Медицинской школы Университета Индианы, теперь можно узнать, насколько предрасположен к тревоге тот или иной человек. Ещё этот тест помогает определить, какие методы лечения лучше всего сработают.

Создан анализ крови, по которому можно определить уровень тревоги у человека

Фото: Johns Hopkins Medicine

На данный момент MindX Sciences разрабатывает анализ крови, который будет использоваться врачами. Этот анализ позволит определять уровень тревоги у пациента и сразу подбирать для него лечение.

Создан анализ крови, по которому можно определить уровень тревоги у человека

Medical Xpress

В ходе анализа исследоваться будут биомаркеры человека. Они могут со временем меняться, поэтому тест также поможет спрогнозировать риск появления у пациента высокого уровня тревоги в будущем и влияние на это различных факторов. В том числе гормональных изменений.

Разработанный учёными новый тест может использоваться в сочетании с другими анализами крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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