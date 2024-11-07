Создан дешевый метод обнаружения вечных химикатов в питьевой воде

Новый метод тестирования, описанный в статье, опубликованной в журнале Science Advances, предлагает доступную и недорогую альтернативу существующему «золотому стандарту» обнаружения PFAS — жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией. В отличие от традиционных методов, требующих дорогого и громоздкого оборудования, новое устройство небольшое, портативное и способно успешно обнаруживать PFAS. Хотя устройство еще находится на стадии доказательства концепции, оно демонстрирует значительный потенциал для широкого применения в «полевых условиях».

С ожидаемым снижением стоимости с миллионов до нескольких тысяч долларов, этот портативный детектор может революционизировать способы мониторинга загрязнения PFAS.

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