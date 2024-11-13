Создан ЭКГ-пластырь. И он показал свою эффективность

Главный исследователь Ричард Беккер, отметил удобный дизайн пластыря, который снижает риск “неправильного размещения” и дает “более стабильные результаты”. В клиническом испытании с участием 200 пациентов ошибки, влияющие на интерпретацию ЭКГ, возникали только в 6,5% случаев с использованием пластыря, по сравнению с 15% для традиционных ЭКГ. Также было установлено, что эта разработка значительно уменьшает артефакты из-за неправильного размещения электродов.

Беспроводное устройство портативно, устраняет необходимость в запутанных проводах и может быть легко использовано с минимальным обучением. Оно особенно полезно в учреждениях для пожилых людей, психиатрических и исправительных учреждениях, где быстрая триажировка сердечных симптомов может улучшить результаты лечения и снизить количество повторных госпитализаций.

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