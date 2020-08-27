Создан фитнес-браслет с приложением, сканирующим жировые отложения владельца

Также у нового браслета Halo нет GPS, Wi-Fi или радио. Зато есть акселерометр, датчик температуры, пульсометр, два микрофона, светодиодные индикаторы и кнопка для включения и выключения микрофонов.

Приложение для браслета будет предоставлять обычные функции для такого рода устройств: отслеживать шаги, физическую активность и т.д. Кроме того, оно сможет использовать камеру смартфона для создания 3D-сканов тела владельца и определять эмоции в голосе.

Чтобы сделать скан, нужно будет поставить смартфон на стол (или дать другу), а затем сфотографировать себя, желательно в нижнем белье. Затем приложение определит процент жира в теле.

Сам браслет Halo оценён в $99,99, а сервис для работы приложения стоит $3,99 в месяц. Пока Amazon запустил для новинок программу раннего доступа.