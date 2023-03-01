Создан гидрогель для стволовых клеток. Он ускоряет восстановление тканей мозга

Создан гидрогель для стволовых клеток. Он ускоряет восстановление тканей мозгаВсего за 4 недели
Одним из главных препятствий на пути к использованию стволовых клеток в медицине является сохранение жизни этих клеток достаточно долго, чтобы они могли приступить к работе. Так, ученые создали гибридный гидрогель, который не только доставляет клетки, необходимые для восстановления тканей, но и обеспечивает приток кислорода, чтобы дать им наилучшие шансы закрепиться в месте повреждения.
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"После, например, инсульта, в мозге возникает “мертвая зона”. “Таким образом, нам нужно временное кровоснабжение для поддержки клеток, пока кровеносная система не восстановится”, - объясняет Дэвид Нисбет, один из авторов работы.
Разработанный гибридный гель на водной основе содержит синтетический белок на основе миоглобина, который обеспечивает постоянное выделение кислорода, необходимого для выживания и развития сопутствующих стволовых клеток в специализированные клетки.
В клинических испытаниях на мышах гель способствовал выживанию большего числа клеток, продемонстрировав улучшение участков мозговой ткани через четыре недели, и имеет большой потенциал для воспроизведения в исследованиях на людях. “Анализ через 28 дней после введения гидрогеля выявил значительно более высокую выживаемость и рост новых стволовых клеток, необходимых для здорового функционирования мозга, по сравнению с гидрогелем без миоглобина”, – пишут ученые.
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