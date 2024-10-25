Создан ИИ-инструмент диагностики проблем с желудочно-кишечным трактом

Чтобы решить эту проблему, исследователи создали новый подход, основанный на методах обнаружения аномалий. Путем тщательного анализа нормальных тканей и распространенных заболеваний модель ИИ может эффективно выявлять отклонения без необходимости специального обучения для редких состояний.

Исследователи провели обширное тестирование на двух больших наборах данных микроскопических изображений, охватывающих широкий спектр заболеваний желудочно-кишечного тракта. Их инструмент продемонстрировал исключительные результаты в точном обнаружении широкого спектра редких патологий, включая первичные и метастатические раки. Кроме того, модель может визуально выделять аномальные области в тканевых срезах.

Теперь учёные займутся подтверждением своих данных.

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