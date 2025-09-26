Создан ИИ-пластырь, что ускоряет заживление ран на 25%

Устройство включает миниатюрную камеру для съемки раны, светодиодное кольцо для подсветки, электроды для стимуляции клеток и резервуары с лекарством. Оно крепится на кожу поверх раны и подключается к источнику питания. Каждые два часа камера делает снимок раны, а данные передаются на компьютер. Искусственный интеллект анализирует состояние раны и сравнивает его с оптимальным процессом заживления.

Если ИИ определяет, что рана заживает медленно, a-Heal либо подает слабое электрическое поле, стимулирующее миграцию клеток, либо вводит лекарство. В испытаниях на свиньях использовался препарат, уменьшающий воспаление и ускоряющий закрытие тканей.

Результаты показали, что раны заживали на 25% быстрее по сравнению с контрольной группой.

