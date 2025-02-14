Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 февраля 2025, 10:30
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Создан материал из цинка для «починки» сломанных костей

Новые имплантаты на основе цинка
Исследователи разработали новый материал на основе цинка, который может заменить традиционные металлические имплантаты, используемые для восстановления сломанных костей. В отличие от нержавеющей стали или титана, которые остаются в организме надолго и могут вызывать дискомфорт, новый материал разработан таким образом, чтобы со временем безопасно растворяться.
Создан материал из цинка для «починки» сломанных костей

© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что этот цинковый сплав по прочности не уступает стали, но более долговечен, чем другие биоразлагаемые имплантаты, например магниевые. Он предлагает идеальный баланс — достаточно прочный, чтобы поддерживать заживление, но разработанный так, чтобы постепенно разрушаться, уменьшая необходимость в последующих операциях.

Профессор Цзянь-Фэн Ни, ведущий исследователь из Университета Монаша, считает, что эта инновация может произвести революцию в ортопедической медицине. «Постоянные имплантаты могут представлять долгосрочный риск, а те, которые разрушаются слишком быстро, могут не способствовать правильному заживлению. Наш цинковый сплав обеспечивает идеальный баланс», — пояснил он.

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