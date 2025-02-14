Создан материал из цинка для «починки» сломанных костей

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что этот цинковый сплав по прочности не уступает стали, но более долговечен, чем другие биоразлагаемые имплантаты, например магниевые. Он предлагает идеальный баланс — достаточно прочный, чтобы поддерживать заживление, но разработанный так, чтобы постепенно разрушаться, уменьшая необходимость в последующих операциях.

Профессор Цзянь-Фэн Ни, ведущий исследователь из Университета Монаша, считает, что эта инновация может произвести революцию в ортопедической медицине. «Постоянные имплантаты могут представлять долгосрочный риск, а те, которые разрушаются слишком быстро, могут не способствовать правильному заживлению. Наш цинковый сплав обеспечивает идеальный баланс», — пояснил он.

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