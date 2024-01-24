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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2024, 18:15
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Создан носимый пояс для предотвращения остеопороза

Его уже одобрили в США
FDA одобрило носимый пояс Osteoboost, разработанный компанией Bone Health Technologies (BHT), в качестве первого нелекарственного медицинского устройства для лечения низкой плотности костной ткани, предшественника остеопороза.

Osteoboost обеспечивает целенаправленное вибрационное воздействие на поясничный отдел позвоночника и бедра для стимуляции роста костной ткани, предлагая женщинам в постменопаузе альтернативу традиционным методам лечения.

Одобрение FDA основано на результатах клинического исследования, в котором приняли участие 126 женщин в постменопаузе с низкой плотностью костной ткани. В ходе испытания было установлено, что использование Osteoboost сохраняет плотность и прочность костной ткани, особенно в поясничных позвонках. Это значительное достижение в лечении низкой плотности костной ткани, обеспечивающее новый и эффективный вариант терапии для женщин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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