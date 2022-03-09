Создан новый медицинский прибор, помогающий предотвратить кариес

Создан новый медицинский прибор, помогающий предотвратить кариесРазработали его в Вашингтонском университете
По словам разработчиков из Вашингтонского университета (США), новый прибор - система O-pH - представляет собой прототип оптического устройства, при помощи которого после нанесения специального состава (ополаскивания раствором флуоресцентного красителя) на зубы, измеряется кислотность зубного налёта. Данные об устройстве были опубликованы в издании IEEE Transactions on Biomedical Engineering.
Ведущий автор исследования и докторант кафедры электротехники и вычислительной техники Вашингтонского университета Мануджа Шарма отмечает, что зубной налёт содержит множество бактерий, которые при взаимодействии с сахаром в пище производят кислоту. Эта кислота в итоге вызывает развитие кариеса. Также специалист добавил, что на самом деле не все бактерии в зубном налёте - вредны или приводят к кариесу.
Для тестирования эффективности нового прибора специалисты отобрали 30 добровольцев во возрасте от 10 до 18 лет. Средний возраст участников был равен 15 годам. Испытуемыми стали именно дети, так как их зубная эмаль гораздо тоньше, а значит у них очень важно вовремя заметить ранние признаки кариеса. Состояние зубов участников оценивали эксперты несколько раз: до и после ополаскивания сахаром, профессиональной чистки зубов и пр. После ополаскивания специальным составом врачи сканировали при помощи инструмента зубы и искали на них области с повышенной кислотностью.
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