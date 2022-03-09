Создан новый медицинский прибор, помогающий предотвратить кариес

По словам разработчиков из Вашингтонского университета (США), новый прибор - система O-pH - представляет собой прототип оптического устройства, при помощи которого после нанесения специального состава (ополаскивания раствором флуоресцентного красителя) на зубы, измеряется кислотность зубного налёта. Данные об устройстве были опубликованы в издании IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

Ведущий автор исследования и докторант кафедры электротехники и вычислительной техники Вашингтонского университета Мануджа Шарма отмечает, что зубной налёт содержит множество бактерий, которые при взаимодействии с сахаром в пище производят кислоту. Эта кислота в итоге вызывает развитие кариеса. Также специалист добавил, что на самом деле не все бактерии в зубном налёте - вредны или приводят к кариесу.