Создан новый метод избавления от камней в почках

Создан новый метод избавления от камней в почкахЕго открыли учёные из США
Как отмечает EurekALert!, новый метод избавления от камней в почках может стать одной из эффективных альтернатив. Эксперты предлагают использовать для этого технологию BWL (импульсно-волновая литотрипсия). Для разрушения камней используются особые «короткие гармонические всплески» ультразвука. По словам учёных, подобным образом камни разрушаются быстрее, чем при помощи ударных волн. Также для проведения процедуры человеку не нужно давать анестезию либо успокоительные.
Принимали участие в тестировании новой технологии 19 пациентов с камнями в почках. Воздействовали на эти камни при помощи ультразвуковых волн в течение 10 минут. В результате 90 процентов камней были полностью уничтожены, 39 процентов - полностью измельчены, 52 процента - измельчены частично. Кроме того, большинство камней были размером не более двух миллиметров.
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