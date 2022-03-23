Создан новый метод избавления от камней в почках

Принимали участие в тестировании новой технологии 19 пациентов с камнями в почках. Воздействовали на эти камни при помощи ультразвуковых волн в течение 10 минут. В результате 90 процентов камней были полностью уничтожены, 39 процентов - полностью измельчены, 52 процента - измельчены частично. Кроме того, большинство камней были размером не более двух миллиметров.

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