Создан обходящий линии защиты легких носитель лекарств

Под руководством доцента Лихенга Кая команда создала наноноситель, известный как PEG-BB, разработанный для имитации муцинов — естественных гликопротеинов, содержащихся в слизи. Этот уникальный дизайн позволяет PEG-BB проникать через слизистые барьеры легких и более эффективно достигать целевых клеток.

Исследователи успешно протестировали PEG-BB в сконструированных в лаборатории «микрочеловеческих дыхательных путях», которые повторяют биологические особенности человеческих легких. Червеобразная структура и гибкость наноносителя позволяют ему проникать сквозь слои слизи в эпителиальные клетки, где он может доставлять терапевтические препараты для лечения таких заболеваний, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и фиброз легких.

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