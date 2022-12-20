Создан пластырь, который измеряет уровень гемоглобина

Гемоглобин представляет собой белок, доставляющий в ткани организма кислород. От количества этого белка зависит то, насколько хорошо проходит кровь через ткани. Если прохождение будет плохим, то это, может, например, вызвать дисфункцию органов. Для диагностики опасных для жизни состояний и нужно контролировать уровень гемоглобина.

Существует несколько способов контроля уровня гемоглобина. Это, к примеру, МРТ и рентгеновская компьютерная томография, но для них нужно громоздкое оборудование. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили новый способ - использование гибкого пластыря, отслеживающего гемоглобин при помощи фотоакустического метода.