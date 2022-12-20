Создан пластырь, который измеряет уровень гемоглобина

Создан пластырь, который измеряет уровень гемоглобинаЕго придумали американские учёные
В США создали электронный фотоакустический пластырь, который может отслеживать биомолекулы в глубоких тканях. В том числе гемоглобин. По словам специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Диего, такой пластырь поможет обнаружить опасные для жизни состояния: например, злокачественные опухоли.
Фото: Научная Россия
Гемоглобин представляет собой белок, доставляющий в ткани организма кислород. От количества этого белка зависит то, насколько хорошо проходит кровь через ткани. Если прохождение будет плохим, то это, может, например, вызвать дисфункцию органов. Для диагностики опасных для жизни состояний и нужно контролировать уровень гемоглобина.
Существует несколько способов контроля уровня гемоглобина. Это, к примеру, МРТ и рентгеновская компьютерная томография, но для них нужно громоздкое оборудование. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили новый способ - использование гибкого пластыря, отслеживающего гемоглобин при помощи фотоакустического метода.
На пластыре находятся лазерные диоды пьезоэлектрические преобразователи. Всё это располагается на силиконовой основе. За счёт работы этих лазерных диодов и преобразователей получается трёхмерное изображение биомолекул.
По словам авторов разработки, электронный пластырь безопаснее других методов и к тому же легко крепится на кожу.
О разработке более подробно говорится в статье, опубликованной в Nature Communications.