Создан портативный лазерный прибор для мгновенного определения сотрясение мозга через глаза

Этот гаджет использует безопасный для глаз лазер для обнаружения биомаркеров, которые свидетельствуют о повреждении тканей мозга, что позволяет быстро и на месте поставить диагноз при сотрясении или травматических повреждениях мозга.

Это неинвазивное устройство, идеально подходящее для контактных видов спорта или несчастных случаев, может изменить работу экстренных служб, предоставляя важную информацию сразу после травмы.

Существующие методы диагностики, такие как МРТ или КТ, являются дорогостоящими и требуют много времени, поэтому этот портативный прибор может стать революционным.

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