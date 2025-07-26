Создан препарат, помогающий похудеть без тошноты

Эти препараты обычно действуют за счёт гормона GLP-1, который регулирует аппетит и уровень сахара в крови, но часто вызывают неприятные побочные эффекты. Новый подход основан на белке ODN, который вырабатывается в мозге особыми клетками — глией. Исследователи предполагают, что, воздействуя на ODN, можно контролировать чувство голода, не вызывая побочных эффектов.

В экспериментах на крысах и мышах учёные использовали производное ODN — вещество под названием TDN. Результаты оказались многообещающими: животные теряли в весе, у них улучшался уровень сахара в крови, при этом не наблюдалось ни тошноты, ни других негативных эффектов. Даже у землероек, которых часто используют для оценки реакции на укачивание, рвоты не было.

Пока это лишь первые испытания, но учёные надеются начать клинические исследования на людях уже в течение двух лет.

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