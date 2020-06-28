Создан ремешок для «умных» часов с управлением жестами

Ремешок называется Mudra Band. Средства на него собирают на сайте общественного финансирования IndieGoGo. Управлять часами с Mudra Band можно только той рукой, на которую они надеты. Mudra поддерживает три типа жестов: discrete — когда двигается один палец, continuous — когда подушечками пальцев нужно надавить на другой объект или палец, air-touch — когда можно просто имитировать в воздухе сенсорное управление.