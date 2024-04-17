Создан способный искать инфекции в режиме реального времени сенсор

Вдохновением для этой инновации послужили существующие ограничения спектроскопии комбинационного рассеяния — метода, используемого для идентификации материалов по их молекулярным отпечаткам. Несмотря на высокую чувствительность, обычные датчики способны обнаружить только один тип вируса.

Команда POSTECH решила эту проблему, создав уникальный датчик с гибкой основой, которая может изгибаться, точно контролируя зазор между золотыми наночастицами. Это позволяет отдельной молекуле, например вирусу, плотно прилегать к зазору, значительно усиливая рамановский сигнал. Кроме того, регулируя размер зазора, можно настраивать датчик на конкретные вирусы. Эта разработка превосходит традиционные методы, позволяя обнаруживать вирусы в режиме реального времени в течение нескольких секунд, что значительно лучше, чем существующие методы, которые могут занимать несколько дней.

Такая возможность быстрого реагирования открывает огромные перспективы для сдерживания будущих вспышек заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.