Создан тест для обнаружения опасного вируса Повассана в клещах

Новый тест решает ключевую проблему предыдущих методов — ложноотрицательные результаты. Тест включает в себя «умный» контроль качества, который проверяет наличие РНК клеща наряду с РНК вируса Повассана. «Если мы можем амплифицировать РНК клеща, то у нас есть надежда обнаружить РНК вируса», — говорит один из авторов работы. «Это устраняет неопределенность в отношении отрицательных результатов, гарантируя, что они действительно отрицательные, а не вызваны низким качеством образца».

Тестирование, проведенное на клещах из Массачусетса, выявило очаги распространения вируса Повассан, причем в некоторых районах уровень заражения достигал 10,43%. Исследователи полагают, что новый тест будет полезен для отслеживания передачи вируса Повассана и предотвращения инфекций.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.