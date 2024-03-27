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Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 марта 2024, 13:45
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Создан тест для обнаружения опасного вируса Повассана в клещах

Он действительно опасен
Исследователи из Университета Массачусетса в Амхерсте разработали новый метод обнаружения вируса Повассана в клещах, что является важнейшим шагом в защите от этого потенциально смертельного заболевания. Вирус Повассана вызывает нейроинвазивные заболевания, такие как энцефалит и менингит.

Новый тест решает ключевую проблему предыдущих методов — ложноотрицательные результаты. Тест включает в себя «умный» контроль качества, который проверяет наличие РНК клеща наряду с РНК вируса Повассана. «Если мы можем амплифицировать РНК клеща, то у нас есть надежда обнаружить РНК вируса», — говорит один из авторов работы. «Это устраняет неопределенность в отношении отрицательных результатов, гарантируя, что они действительно отрицательные, а не вызваны низким качеством образца».

Тестирование, проведенное на клещах из Массачусетса, выявило очаги распространения вируса Повассан, причем в некоторых районах уровень заражения достигал 10,43%. Исследователи полагают, что новый тест будет полезен для отслеживания передачи вируса Повассана и предотвращения инфекций.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#здоровье
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#тест