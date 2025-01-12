Создана и испытана вакцина от ожирения

Опубликовано 12 января 2025, 05:151 мин.
Создана и испытана вакцина от ожиренияМожет предотвратить набор веса от нездоровой пищи
Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили потенциальную вакцину, которая может предотвратить увеличение веса от диеты с высоким содержанием жиров и сахара. Мыши, которым вводили Mycobacterium vaccae (M. vaccae), микроорганизм, содержащийся в почве и коровьем молоке, не прибавляли в весе даже после употребления вредной пищи в течение 10 недель. Мыши, не получавшие препарат, набирали на 16% больше веса и развивали вредный висцеральный жир.
Инъекции M. vaccae помогли уменьшить воспаление и улучшить состояние жировой ткани, возможно, за счет регулирования иммунной системы. Это может привести к новому способу борьбы с ожирением, считают учёные. Эффективность вакцины на людях еще нуждается в дальнейших испытаниях.
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