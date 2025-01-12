Создана и испытана вакцина от ожирения

Инъекции M. vaccae помогли уменьшить воспаление и улучшить состояние жировой ткани, возможно, за счет регулирования иммунной системы. Это может привести к новому способу борьбы с ожирением, считают учёные. Эффективность вакцины на людях еще нуждается в дальнейших испытаниях.

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