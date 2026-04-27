Создана искусственная слюна. Она защищает зубы от кариеса лучше, чем паста

Создана искусственная слюна. Она защищает зубы от кариеса лучше, чем пастаКак она работает
Кислоты во рту появляются как из-за бактерий, так и из-за напитков (например, соков) или желудочного сока при рефлюксе.
Белок связывается с эмалью и создаёт аналог приобретённой пелликулы — тонкого защитного слоя, который в норме образуется на поверхности зуба. Барьер препятствует деминерализации эмали — процессу потери кальция и фосфатов, ведущему к кариесу.
Искусственная слюна особенно нужна людям, у которых свои слюнные железы работают плохо. Например, после лучевой терапии при раке головы и шеи, из-за болезней или приёма некоторых лекарств. Также средство поможет тем, кто часто страдает от кариеса, имеет чувствительные зубы или рефлюкс, сообщил Кудаев.
В лабораторных опытах достаточно было наносить раствор на зубы всего на одну минуту в день, чтобы заметно снизить активность вредных бактерий и замедлить разрушение эмали. Эффект становится ещё сильнее, если добавить фтор и ксилит.
Препарат можно выпускать в виде ополаскивателя, геля или плёнки, которая тает на языке. Белок уже запатентован.