Опубликовано 27 апреля 2026, 15:57
Создана искусственная слюна. Она защищает зубы от кариеса лучше, чем паста

Как она работает
Бразильские учёные из Университета Сан-Паулу разработали искусственную слюну, что может стать настоящим прорывом в стоматологии, напомнил Залим Кудаев, основатель сети центров тотальной имплантации и протезирования «Зубы за один день». Главный компонент — белок CANECPI‑5, полученный из сахарного тростника.
Кислоты во рту появляются как из-за бактерий, так и из-за напитков (например, соков) или желудочного сока при рефлюксе.

Белок связывается с эмалью и создаёт аналог приобретённой пелликулы — тонкого защитного слоя, который в норме образуется на поверхности зуба. Барьер препятствует деминерализации эмали — процессу потери кальция и фосфатов, ведущему к кариесу.

Залим Кудаев
Основатель сети клиник «Зубы за один день»

Искусственная слюна особенно нужна людям, у которых свои слюнные железы работают плохо. Например, после лучевой терапии при раке головы и шеи, из-за болезней или приёма некоторых лекарств. Также средство поможет тем, кто часто страдает от кариеса, имеет чувствительные зубы или рефлюкс, сообщил Кудаев.

В лабораторных опытах достаточно было наносить раствор на зубы всего на одну минуту в день, чтобы заметно снизить активность вредных бактерий и замедлить разрушение эмали. Эффект становится ещё сильнее, если добавить фтор и ксилит.

Препарат можно выпускать в виде ополаскивателя, геля или плёнки, которая тает на языке. Белок уже запатентован.

Источник:«Зубы за один день»
Автор:Максим Многословный
