Опубликовано 19 декабря 2024, 11:151 мин.
Создана карта геномов постельных клопов, чтобы понять их «неубиваемость»Удалось обнаружить мутации устойчивости к инсектицидам
Новое исследование составило карту геномов постельных клопов, чтобы понять их устойчивость к инсектицидам. Исследователи секвенировали геномы восприимчивого штамма и суперштамма постельных клопов, который в 20 000 раз более устойчив к пиретроидам, распространенным инсектицидам. Это исследование, проведенное учеными из Университета Хиросимы, представляет собой наиболее полное на сегодняшний день картирование генома постельных клопов.
В ходе исследования было обнаружено 729 генетических мутаций, связанных с устойчивостью к инсектицидам. Эти мутации затрагивают гены, участвующие в репарации ДНК, метаболизме инсулина и функциях клеток. Некоторые из этих мутаций были ранее неизвестны, и их обнаружение может помочь разработать более эффективные стратегии борьбы с вредителями.
Учёные получили практически полные геномы обоих штаммов, с незначительными пробелами. В исследовании также сравнивались аминокислотные последовательности двух штаммов, чтобы выявить специфические для резистентности мутации.
Эта работа может послужить основой для будущих стратегий борьбы с этими живучими вредителями.