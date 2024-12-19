Создана карта геномов постельных клопов, чтобы понять их «неубиваемость»

В ходе исследования было обнаружено 729 генетических мутаций, связанных с устойчивостью к инсектицидам. Эти мутации затрагивают гены, участвующие в репарации ДНК, метаболизме инсулина и функциях клеток. Некоторые из этих мутаций были ранее неизвестны, и их обнаружение может помочь разработать более эффективные стратегии борьбы с вредителями.

Учёные получили практически полные геномы обоих штаммов, с незначительными пробелами. В исследовании также сравнивались аминокислотные последовательности двух штаммов, чтобы выявить специфические для резистентности мутации.

Эта работа может послужить основой для будущих стратегий борьбы с этими живучими вредителями.