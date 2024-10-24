Создана «мягкая микроэлектроника», которая поможет внедрению ИИ в датчики

Новая платформа позволяет в реальном времени обрабатывать электрофизиологические сигналы человека, обеспечивая стабильные вычисления с низким потреблением энергии даже во время движения. Используя возможности ИИ, эта технология минимизирует обмен данными.

Команда намерена далее доработать платформу и изучить ее применение в различных сферах здравоохранения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.