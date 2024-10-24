Создана «мягкая микроэлектроника», которая поможет внедрению ИИ в датчики

Опубликовано 24 октября 2024, 03:451 мин.
Создана «мягкая микроэлектроника», которая поможет внедрению ИИ в датчикиДля цифрового здоровья
Исследовательская группа под руководством профессора Шиминга Чжана из Гонконгского университета разработала платформу носимых устройств с вычислениями на сенсорах, использующую органические электролитические транзисторы (OECT). Эта технология объединяет сенсирование, вычисления и растяжимость в единый «аппаратный блок», решая ограничения текущих носимых датчиков, которые сталкиваются с проблемами при движении и нехваткой вычислительных возможностей.
© Ferra
Новая платформа позволяет в реальном времени обрабатывать электрофизиологические сигналы человека, обеспечивая стабильные вычисления с низким потреблением энергии даже во время движения. Используя возможности ИИ, эта технология минимизирует обмен данными.
Команда намерена далее доработать платформу и изучить ее применение в различных сферах здравоохранения.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.