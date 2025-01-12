Создана саморазрушающаяся вакцина против туберкулеза

Модифицированная вакцина Bacillus Calmette-Guérin (BCG) вводилась внутривенно, исследователи обнаружили, что она обеспечивает лучшую защиту, чем стандартная прививка. Ни у одной из обезьян, получивших саморазрушающуюся вакцину, не было обнаружено воспаления легких после заражения туберкулезом. Кроме того, у шести из восьми обезьян не было обнаружено бактерий туберкулеза, как у двух из восьми, получивших стандартную вакцину.

Ожидается, что новая вакцина станет более безопасным и эффективным вариантом, особенно для людей с ослабленным иммунитетом.

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