Создана саморазрушающаяся вакцина против туберкулеза

Опубликовано 12 января 2025, 06:451 мин.
Создана саморазрушающаяся вакцина против туберкулезаДемонстрирует более надежную защиту у обезьян
Новая саморазрушающаяся вакцина обеспечивает более надежную защиту от туберкулеза у обезьян макак, говорится в исследовании Питтсбургского университета. Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, посвящено защитной функции, которая позволяет вакцине растворяться после введения, снижая риск случайного заражения.
Модифицированная вакцина Bacillus Calmette-Guérin (BCG) вводилась внутривенно, исследователи обнаружили, что она обеспечивает лучшую защиту, чем стандартная прививка. Ни у одной из обезьян, получивших саморазрушающуюся вакцину, не было обнаружено воспаления легких после заражения туберкулезом. Кроме того, у шести из восьми обезьян не было обнаружено бактерий туберкулеза, как у двух из восьми, получивших стандартную вакцину.
Ожидается, что новая вакцина станет более безопасным и эффективным вариантом, особенно для людей с ослабленным иммунитетом.
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