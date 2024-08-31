Создана «умная» маска, анализирующая дыхание в режиме реального времени

Маска использует систему самоохлаждения, которая конденсирует дыхание в жидкость, позволяя в режиме реального времени анализировать биомаркеры, такие как нитрит, который указывает на воспаление дыхательных путей — ключевой признак астмы и ХОБЛ. Эта функция позволяет пользователям удаленно следить за состоянием дыхательных путей, что в перспективе заменит необходимость посещения клиники.

Оснащенная биоинспирированными микрофлюидными устройствами, маска переносит жидкие образцы к датчикам для детального анализа, который затем передается на смартфоны. В ходе испытаний маска EBCare точно определяла уровень нитритов у пациентов с респираторными заболеваниями и даже измеряла содержание алкоголя в крови.

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