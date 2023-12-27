Создана вибрирующая таблетка, которая заставит ваш желудок чувствовать себя сытым

Испытания на свиньях показали, что таблетка VIBES вызывает гормональную реакцию, схожую с реакцией на полный желудок, даже у постящихся свиней. Свиньи, которым давали таблетку перед едой, съедали на 40% меньше и медленнее набирали вес по сравнению с контрольной группой.

Таблетки VIBES вибрируют в желудке, заставляя его чувствовать себя сытым и потенциально снижая аппетит. Это может стать неинвазивной альтернативой существующим методам снижения веса, таким как хирургия или медикаменты.

Потенциальные преимущества: безопасный и эффективный способ снижения веса без нежелательных побочных эффектов, как у препаратов, подавляющих аппетит.

Следующие шаги? Исследователи совершенствуют таблетку, чтобы она дольше оставалась в желудке и управлялась беспроводным способом.

Но стоит помнить, что необходимы дальнейшие исследования для оценки долгосрочной эффективности и безопасности на людях.

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