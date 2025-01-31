Создана видеоигра, которая за одну минуту точно диагностирует аутизм

Опубликовано 31 января 2025, 12:001 мин.
Создана видеоигра, которая за одну минуту точно диагностирует аутизмУ детей
Новая одноминутная видеоигра позволяет быстро и точно определить детей с аутизмом, отличая их от детей с СДВГ или нейротипичных детей. Игра, разработанная исследователями из Института Кеннеди Кригера и Ноттингемского университета Трента, называется CAMI (Computerized Assessment of Motor Imitation) и использует отслеживание движений для измерения того, как дети имитируют движения, похожие на танцевальные.
В ходе исследования, в котором приняли участие 183 ребенка в возрасте 7−13 лет, игра успешно определила аутизм с точностью 80% по сравнению с нейротипичными детьми и с точностью 70% при отличии от СДВГ. Это значительное достижение, поскольку СДВГ и аутизм часто имеют схожие черты, что затрудняет диагностику.
Стюарт Мостофски, детский невролог, отметил, что неправильный диагноз может «повлиять на доступ ребенка к поддержке».
Традиционно диагностика аутизма является дорогостоящим и длительным процессом, требующим привлечения квалифицированных специалистов.
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