Создана видеоигра, которая за одну минуту точно диагностирует аутизм

В ходе исследования, в котором приняли участие 183 ребенка в возрасте 7−13 лет, игра успешно определила аутизм с точностью 80% по сравнению с нейротипичными детьми и с точностью 70% при отличии от СДВГ. Это значительное достижение, поскольку СДВГ и аутизм часто имеют схожие черты, что затрудняет диагностику.

Стюарт Мостофски, детский невролог, отметил, что неправильный диагноз может «повлиять на доступ ребенка к поддержке».

Традиционно диагностика аутизма является дорогостоящим и длительным процессом, требующим привлечения квалифицированных специалистов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.